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17:06, 6 марта 2024Мир

Немецкий политолог призвал хвататься за голову и молиться

Немецкий политолог Александр Рар призвал мир хвататься за голову и молиться

Фото: Alina Smutko / Reuters

Движение за мир на фоне украинского конфликта не находится даже в зародыше. Об этом в своем Telegram-канале написал немецкий политолог Александр Рар.

«Движения за мир нигде нет — даже в зародыше. Вместо взаимных поисков дипломатического решения в опаснейшем конфликте мы наблюдаем сплошную эскалацию. Остается только хвататься за голову — и молиться», — призвал эксперт.

По мнению Рара, и для Европы, и для Украины, и для России исход военного конфликта является экзистенциальным. «Для России смена режима в Киеве и отход НАТО от российских границ — тоже экзистенциальный вопрос, так же как для Киева возвращение потерянных территорий — такой же экзистенциальный вопрос. Повторяется история прошлых трех веков: европейцы не терпят в европейской архитектуре доминирующую Россию», — резюмировал он.

Ранее глава Совета по национальной безопасности республики Алексей Данилов заявил, что Брюссель и Вашингтон не должны подталкивать Киев к миру, поэтому Западу стоит отказаться от попыток принудить Украину к началу переговоров с Россией.

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      Виктория Кондратьева
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