Немецкий политолог Александр Рар призвал мир хвататься за голову и молиться

Движение за мир на фоне украинского конфликта не находится даже в зародыше. Об этом в своем Telegram-канале написал немецкий политолог Александр Рар.

«Движения за мир нигде нет — даже в зародыше. Вместо взаимных поисков дипломатического решения в опаснейшем конфликте мы наблюдаем сплошную эскалацию. Остается только хвататься за голову — и молиться», — призвал эксперт.

По мнению Рара, и для Европы, и для Украины, и для России исход военного конфликта является экзистенциальным. «Для России смена режима в Киеве и отход НАТО от российских границ — тоже экзистенциальный вопрос, так же как для Киева возвращение потерянных территорий — такой же экзистенциальный вопрос. Повторяется история прошлых трех веков: европейцы не терпят в европейской архитектуре доминирующую Россию», — резюмировал он.

Ранее глава Совета по национальной безопасности республики Алексей Данилов заявил, что Брюссель и Вашингтон не должны подталкивать Киев к миру, поэтому Западу стоит отказаться от попыток принудить Украину к началу переговоров с Россией.