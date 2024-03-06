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12:02, 6 марта 2024Интернет и СМИ

Сообщение о милитаризации детских садов в России опровергли

Сообщение о милитаризации детских садов в РФ опровергли

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В канале советника МВД Украины Антона Геращенко 5 марта появился пост, посвященный милитаризации воспитанников российских детсадов. Он обратил внимание, что дети выступали на фоне лозунга «Жизнь — Отечеству, честь — никому», и заявил, что с этим высказыванием дети впитывают «дух диктаторства и рабского служения». Объяснение Управления МВД по республике Мордовия опровергает это высказывание.

В республиканском МВД подчеркивали, что настоящая цель смотра — воспитание чувства патриотизма и любви к Родине. Об этом же говорит корреспондент в сюжете, посвященном конкурсу.

Сам же лозунг «Жизнь — Отечеству, честь — никому» не имеет ничего общество с «духом диктаторства». По информации из открытых источников, он используется еще с царских времен и является лозунгом суворовцев, нахимовцев и кадет России. В подготовке кадет приоритетом является воспитание всесторонне развитой личности и создание среды, наполненной общечеловеческими и национальными ценностями, нормами морали, традициями.

В России родители свободно могут выбирать, где и какое образование получат их дети. И многие выбирают для детей именно кадетское направление. «Сегодня кадетское движение очень популярно среди детей и родителей, — рассказывала куратор кадетского направления школы 1788 города Москвы Наталья Сабирова. — Во многих школах конкурс составляет три человека на место. Я могу понять родителей, которые хотят отдать детей в кадетский класс: ученики находятся в школе с утра до вечера, делают здесь же домашние задания, получают всестороннее развитие. А что же привлекает детей? Дружные классы, принадлежность к определенной культуре, разнообразные активности и, конечно же, пример старших учеников, которые показывают, что быть кадетом почетно».

Стоит отметить, что Геращенко не первый раз делает публикации о принудительной милитаризации детей в России. Так, например, в 2023 году он распространял фейк о том, что первоклассников в Нижнем Новгороде заставляют 1 сентября надевать военную форму.

Публикация Геращенко не вызвала интереса в российских СМИ. В соцсетях версия украинского политика также не получила распространения. Публикации на тему смотра появились преимущество в официальных источниках — на сайтах администраций и управлений МВД.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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