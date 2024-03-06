Обвиненного в насилии после жалоб на начальство экс-участкового отпустили

На Урале отпустили из-под ареста экс-участкового, рассказавшего про сокрытие тел

Шалинский районный суд Свердловской области отпустил из-под домашнего ареста экс-участкового Юрия Золотко, обвиненного в насилии в отношении трех граждан после его жалобы на начальство. Об этом сообщает E1.RU.

По данным издания, Золотко изменили меру пресечения на запрет определенных действий. Теперь он должен являться по вызову следователя в суд. Бывший участковый не может пользоваться интернетом и телефонной связью, кроме звонков правоохранителям, следователю и адвокату.

Ранее стало известно, что Золотко обвинил коллег в сокрытии трех тел в чужих могилах. В конце 2023 года мужчина обратился в Следственный комитет (СК) с соответствующей жалобой на свое начальство. Он утверждал, что на закрепленном за ним участке кладбища незаконно закопали три тела, скрыв от него этот факт и не зарегистрировав в установленном порядке. После этого Золотко уволили, а по факту его обращения была проведена проверка, однако она не подтвердила сведения о причастности полицейских к сокрытию тел на территории Шалинского района.

Жена Золотко Кристина рассказала, что против мужчины завели уголовное дело по статье 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ, подняв старые эпизоды из 2019, 2021 и 2022 годов. По ее словам, во всех трех случаях Золотко якобы бил людей. Пострадавшие — люди, которых участковый ранее задерживал, и после проведения проверок по делам были отказы, а теперь их снова подняли. Женщина добавила, что дома прошел обыск — следователи забрали компьютер, телефон и другую технику бывшего участкового.

