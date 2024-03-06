Пассажирка самолета спрятала в куртке метамфетамин на 12 миллионов долларов

Пассажирка самолета спрятала в куртке 13 килограммов метамфетамина и попалась

Пассажирка самолета, следовавшего из Сан-Франциско в Сидней, спрятала в швах куртки 13 килограммов метамфетамина и попалась австралийским таможенникам. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что 27-летняя женщина села в самолет 4 марта и благополучно добралась до места назначения. Там на ее багаж обратили внимание сотрудники службы безопасности. При проверке в швах куртки обнаружили подозрительные пакеты с неизвестным веществом.

Выяснилось, что пассажирка привезла с собой наркотик на общую сумму 12 миллионов долларов. Теперь женщине грозит до 25 лет тюремного заключения.

Ранее полиция Доминиканской Республики арестовала иностранца, который попытался вывезти из страны два чемодана, набитых кокаином. 32-летнего британца поймали при попытке сесть в самолет, следующий рейсом из Пунта-Каны в немецкий Франкфурт.