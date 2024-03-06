Песков пообещал США увеличить число уничтоженных американских танков и самолетов

Песков: американские самолеты будут гореть и падать, если США отправят их на РФ

Если США отправят свои самолеты на территорию России, то они будут гореть и падать. Увеличить число уничтоженных американских самолетов и танков Вашингтону пообещал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

По словам официального представителя Кремля, танки США ездят по территории Российской Федерации, но ездят до какого-то момента, а потом они горят, потому что российские военные их уничтожают и будут делать это дальше.

«Если над нашей территорией полетят американские самолеты, я не сомневаюсь, наши доблестные военные также сделают так, чтобы эти самолеты горели и падали», — сказал он.

Ранее Песков заявил, что в России нет антиамериканизма, но стране не нравятся президенты США, оскорбляющие российского лидера Владимира Путина. Отвечая на вопрос об отношениях Москвы и Вашингтона, он отметил, что рано или поздно США и Россия перестанут быть врагами.