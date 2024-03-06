Песков рассказал о работе над озвученными Путиным на послании инициативами

Песков: финансирование озвученных Путиным в послании инициатив прорабатывается

Вопросы финансирования озвученных президентом России Владимиром Путиным на послании Федеральному собранию инициатив прорабатываются в правительстве. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Формируется перечень поручений по посланию, как раз работа в разгаре», — заявил официальный представитель Кремля в эфире Первого канала.

«Частично вопросы финансирования будут и в закрытой части этого совещания (по развитию юга России) рассматриваться, что нормальная практика. Возможны разные схемы финансирования», — добавил Песков.

Во время ежегодного послания Федеральному собранию Владимир Путин, среди прочего, анонсировал запуск в России сразу нескольких новых национальных проектов, которые коснутся ряда сторон жизни российского общества.

29 февраля Путин огласил в Гостином Дворе рекордное по длительности послание Федеральному собранию, продолжительность которого составила 2 часа 6 минут.