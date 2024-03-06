Пользователь сети подал в суд на разрушившую его жизнь избалованную сестру

Пользователь подал в суд на избалованную сестру за порчу компьютера и выиграл

Пользователь сети подал в суд на мать и сестру, которые, по его словам, разрушили его жизнь, и выиграл. Об этом он рассказал на форуме Reddit.

19-летний автор поста заявил, что его 16-летняя сестра всегда была избалованным ребенком. Девочка по имени Джейми с детства воровала у него вещи, это поощряла мать. Как рассказал пользователь, сестра всегда получала все, что хотела, и устраивала истерики, если он ей отказывал.

Кроме того, в их конфликты постоянно вмешивалась мать. Она заставляла его делиться с сестрой и в противном случае грозилась лишить карманных денег. Как отмечает автор поста, на его защиту вставал лишь отец. Однако он часто работал, поэтому справляться с нападками родственников чаще всего приходилось в одиночку.

Однажды автор поста решился на крупную покупку и за несколько лет скопил на игровой компьютер за 7,5 тысячи долларов (687 тысяч рублей). После приобретения компьютера его отец поговорил с женой и дочерью, запретив им приближаться к дорогому устройству. Джейми запротестовала, а ее мать накричала на мужа, недоумевая, почему та не может пользоваться новым компьютером.

На следующий день пользователь отправился на подработку, а когда вернулся домой, то обнаружил, что его компьютер разбили. По словам автора поста, в тот момент он впервые за много лет заплакал. Терпение пользователя лопнуло, и он решил подать в суд на мать и сестру. В суде он рассказал о случившемся и заявил, что мать всегда относилась к дочери лучше, чем к нему.

Как утверждает автор поста, он выиграл суд против и получил от матери и сестры 10 тысяч долларов (916 тысяч рублей) на новый компьютер и три тысячи долларов (274 тысячи рублей) за причиненный моральный ущерб. «Я никогда не был так счастлив. Я был освобожден!» — утверждает пользователь.

Ранее сообщалось, что в Таиланде мужчина украл сумочку и попросил посадить его в тюрьму из-за проблем со злыми родственниками. Он рассказал, что родители всегда учили его быть честным, но при этом сами совершали некие преступления.