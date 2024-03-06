Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:43, 6 марта 2024Интернет и СМИ

Пользователям WhatsApp станет доступна новая функция

WABetaInfo: пользователи WhatsApp на Android смогут создавать стикеры

Фото: Unsplash

Пользователям мессенджера WhatsApp на устройствах с операционной системой Android станет доступна новая функция. Как сообщает портал WABetaInfo, теперь они смогут создавать стикеры в приложении.

Отмечается, что стикер можно сделать из фотографии или изображения. Также пользователи смогут отредактировать уже имеющиеся в приложении стикеры.

Воспользоваться новой функцией можно, перейдя в раздел «Стикеры». Нововведение позволит не прибегать к сторонним сервисам, чтобы сделать собственные наборы стикеров.

Бета-версия приложения, в которой появилась эта опция, доступна в онлайн-магазине Google Play. Авторы портала заявили, что в ближайшее время она заработает для широкого круга пользователей.

Ранее функция создания стикеров появилась в WhatsApp для iOS. Сообщалось, что опция доступна тем, кто скачал приложение из сервиса TestFlight.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      Молдавия приостановила действие договора о вооруженных силах в Европе. Россия вышла из него в прошлом году

      В Испании потеряли собаку Шария

      Глава ДНР рассказал о прятавшей ребенка от принудительной эвакуации жительнице

      Посол Германии в Великобритании призвал не извиняться за утечку разговора

      «Росатом» и МАГАТЭ обсудили запуск работы Запорожской АЭС

      Каррера оценил видео с осужденным легионером «Спартака» в ночном клубе в Дубае

      Появились подробности о состоянии госпитализированных при ЧП на ТЭЦ в Туве

      Реки в российском регионе «потонули» в мусоре

      Авторы «ВКонтакте» смогут переводить доходы через СБП

      В МИД прокомментировали политику ПАСЕ в отношении Азербайджана

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше