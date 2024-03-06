Пользователям WhatsApp станет доступна новая функция
Пользователям мессенджера WhatsApp на устройствах с операционной системой Android станет доступна новая функция. Как сообщает портал WABetaInfo, теперь они смогут создавать стикеры в приложении.
Отмечается, что стикер можно сделать из фотографии или изображения. Также пользователи смогут отредактировать уже имеющиеся в приложении стикеры.
Воспользоваться новой функцией можно, перейдя в раздел «Стикеры». Нововведение позволит не прибегать к сторонним сервисам, чтобы сделать собственные наборы стикеров.
Бета-версия приложения, в которой появилась эта опция, доступна в онлайн-магазине Google Play. Авторы портала заявили, что в ближайшее время она заработает для широкого круга пользователей.
Ранее функция создания стикеров появилась в WhatsApp для iOS. Сообщалось, что опция доступна тем, кто скачал приложение из сервиса TestFlight.