Популярный блогер побывал в Китае и пожаловался на высокие цены на жилье

Блогер Илья Варламов рассказал о высоких ценах на жилье в Гонконге

Популярный российский блогер Илья Варламов (внесен Минюстом в реестр иноагентов) побывал в Китае и пожаловался на высокие цены на жилье в Гонконге. Детали он раскрыл в новом ролике, опубликованном на его YouTube-канале.

Блогер отметил, что квартира площадью 55 квадратных метров в небоскребе стоит 2,5 миллиона долларов (232 миллиона рублей). «Чем выше этаж, тем будет дороже (...) Вот такие в Гонконге цены», — добавил он.

Местный житель рассказал Варламову, что квартиру площадью 38 квадратных метров в старом здании недорогого района Гонконга продают за 560 тысяч долларов (около 51 миллиона рублей). По его словам, арендовать комнату в Гонконге стоит 500 долларов (около 45 тысяч рублей).

Ранее Варламов побывал в египетском городе Александрия и пожаловался на огромное количество мусора. «Сами жители, которые здесь живут, берут и гадят на улице, у себя прямо под окнами. Все дома завалены мусором», — сказал блогер и назвал обстановку в городе «настоящим средневековьем».