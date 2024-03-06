Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:45, 6 марта 2024Интернет и СМИ

Популярный блогер побывал в Китае и пожаловался на высокие цены на жилье

Блогер Илья Варламов рассказал о высоких ценах на жилье в Гонконге
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Tyrone Siu / Unsplash

Популярный российский блогер Илья Варламов (внесен Минюстом в реестр иноагентов) побывал в Китае и пожаловался на высокие цены на жилье в Гонконге. Детали он раскрыл в новом ролике, опубликованном на его YouTube-канале.

Блогер отметил, что квартира площадью 55 квадратных метров в небоскребе стоит 2,5 миллиона долларов (232 миллиона рублей). «Чем выше этаж, тем будет дороже (...) Вот такие в Гонконге цены», — добавил он.

Местный житель рассказал Варламову, что квартиру площадью 38 квадратных метров в старом здании недорогого района Гонконга продают за 560 тысяч долларов (около 51 миллиона рублей). По его словам, арендовать комнату в Гонконге стоит 500 долларов (около 45 тысяч рублей).

Ранее Варламов побывал в египетском городе Александрия и пожаловался на огромное количество мусора. «Сами жители, которые здесь живут, берут и гадят на улице, у себя прямо под окнами. Все дома завалены мусором», — сказал блогер и назвал обстановку в городе «настоящим средневековьем».

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      Бывшего российского курсанта осудили за госизмену. Что известно о деле?

      ВСУ повторно нанесли удар по предприятию в российском регионе

      В Гагаузии назвали политику Санду красивой сказкой для молдаван

      Украина оставила выключенной резервную линию электропередачи Запорожской АЭС

      Бывший футболист сборной Португалии оценил роль Миранчука в «Аталанте»

      Пассажирка самолета спрятала в куртке метамфетамин на 12 миллионов долларов

      Вокруг звезды обнаружили разрушающийся диск

      Россиянка отобрала нож у напавшего на нее грабителя

      Совет Федерации одобрил закон о запрете рекламы на ресурсах иноагентов

      Монету возрастом около двух тысяч лет нашли в пещере

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше