Появились кадры боя экипажа корабля «Цезарь Куников» с морскими дронами ВСУ

Опубликованы кадры боя экипажа корабля «Цезарь Куников» с морскими дронами ВСУ

В Сети появились кадры боя экипажа российского корабля «Цезарь Куников» с морскими дронами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черном море. Видео опубликовал Telegram-канал Fighterbomber.

На кадрах видно, как военнослужащие отстреливаются от быстро движущегося по воде объекта. Морской дрон можно увидеть вблизи лишь несколько секунд, затем он отплывает в темноту.

Ранее украинские СМИ писали, что «Цезарь Куников» был атакован украинскими морскими дронами. Министерство обороны России официально не комментировало эти заявления.

В Кремле также отказались комментировать эту информацию, подчеркнув, что этот вопрос относится к компетенции Минобороны.