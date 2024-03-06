Появилось видео жестокой драки туристов возле супермаркета на Бали

Daily Mail: туристы на Бали подрались с незнакомцами из-за девушки

Жестокую драку туристов с незнакомцами возле супермаркета на Бали сняли на видео. Кадры появились в распоряжении Daily Mail.

На записи видно, как мужчины нападают на двух австралийских путешественников и бьют одного из них пластиковым стулом по голове. В это время очевидцы пытаются их разнять и кричат, чтобы те остановились.

В результате туристы Питер Ноэль Сидни Най и его друг Изаа Уилсон получили серьезные ножевые ранения. У Ная порезы на руках и лице, из-за чего он частично лишился зрения. Теперь австралийцу предстоит операция. Известно, что конфликт начался из-за девушки.