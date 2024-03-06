В Германии выступили с предупреждением по Украине после слов Шольца

Экс-советник Меркель: поставка Taurus Украине сделает ФРГ стороной конфликта

Поставка крылатых ракет Taurus Украине, а также отправка специалистов для их обслуживания означала бы прямое участие Германии в конфликте. Об этом предупредил немецкий генерал, бывший советник по военной политике экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель Эрих Вад в интервью Berliner Zeitung.

Он назвал правильным решение канцлера ФРГ Олафа Шольца не передавать Taurus Киеву. Экс-советник Меркель добавил, что Шольцу следует как можно более ясно донести это до общественности.

Ранее стало известно, что Шольц боится потенциального применения Украиной дальнобойных ракет Taurus, так как это, по его мнению, приведет к эскалации конфликта.

1 марта главный редактор канала RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку перехваченной беседы высокопоставленных немецких военнослужащих. Они обсуждали возможные удары по Крымскому мосту ракетами Taurus.