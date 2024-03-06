Премьер Финляндии может разрешить транзит ядерного оружия

Премьер Финляндии Орпо: вопрос о транзите ядерного оружия будет решен к осени

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо может разрешить транзит ядерного оружия через страну в рамках членства страны в Североатлантическом альянсе. Об этом сообщает агентство STT.

«Финляндия при подаче заявки на вступление в НАТО уже решила, что ограничений по членству не будет, однако детали еще предстоит решить, например как теперь относиться к возможной транспортировке ядерного оружия через Финляндию», — говорится в материале.

Как отмечает агентство, на данный момент ввоз ядерного оружия в Финляндию запрещен. В свою очередь, политика финского правительства в отношении ядерного оружия будет определена к осени.

После вступление Хельсинки в альянс 4 апреля 2023 года у страны появилось несколько стратегий. Финляндия может оставить статью о ядерных взрывчатых веществах без изменений, внести в закон поправки, убрать статью или же написать новый закон.

Ранее новый президент Финляндии Александр Стубб заявил, что страна хочет иметь «реальные средства ядерного сдерживания». Он подчеркнул, что благодаря членству в НАТО у страны практически имеются три средства сдерживания.