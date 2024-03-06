Президент Аргентины довел студентов до обморока анекдотами и критикой коммунизма

Pagina12: 2 студента упали в обморок после анекдотов президента Аргентины Милея

Два студента упали в обморок во время выступления президента Аргентины в школе Cardenal Copello, в которой он учился. Об этом сообщает Pagina12.

Отмечается, что аргентинский лидер рассказал несколько анекдотов из своего времени в учебном заведении и высказал критику коммунизма и марксизма, а также назвал себя «специалистом по экономическому росту в разгар кризиса, который переживает страна».

По данным издания, в середине выступления президента потеряла сознание одна из знаменосцев, ей оказали помощь медицинские работники. «Упоминание коммунистов настолько опасно, что всегда вызывает проблемы», — отреагировал Милей.

Позже во время ответов аргентинского президента на вопросы в обморок упал еще один студент.

Ранее Милей запланировал провести саммит латиноамериканских государств в знак поддержки Украины. Отмечается, что на встрече он пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому организовать региональную конференцию в поддержку «политической и дипломатической битвы, которую украинцы ведут уже почти два года».