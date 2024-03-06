Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:12, 6 марта 2024Мир

Президент Аргентины довел студентов до обморока анекдотами и критикой коммунизма

Pagina12: 2 студента упали в обморок после анекдотов президента Аргентины Милея

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Два студента упали в обморок во время выступления президента Аргентины в школе Cardenal Copello, в которой он учился. Об этом сообщает Pagina12.

Отмечается, что аргентинский лидер рассказал несколько анекдотов из своего времени в учебном заведении и высказал критику коммунизма и марксизма, а также назвал себя «специалистом по экономическому росту в разгар кризиса, который переживает страна».

По данным издания, в середине выступления президента потеряла сознание одна из знаменосцев, ей оказали помощь медицинские работники. «Упоминание коммунистов настолько опасно, что всегда вызывает проблемы», — отреагировал Милей.

Позже во время ответов аргентинского президента на вопросы в обморок упал еще один студент.

Ранее Милей запланировал провести саммит латиноамериканских государств в знак поддержки Украины. Отмечается, что на встрече он пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому организовать региональную конференцию в поддержку «политической и дипломатической битвы, которую украинцы ведут уже почти два года».

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны впервые сообщило об уничтожении управляемой авиабомбы AASM Hammer

      Сын Михаила Круга оценил свое выступление на «Новой Фабрике звезд»

      Названы районы Москвы с самым дешевым жильем

      Во «ВКонтакте» появилась уникальная функция

      В ЛНР на мине подорвался автобус с мирными жителями

      Раскрыта стоимость туров в Армению в 2024 году

      В США завершился «супервторник». Какие сюрпризы принес Трампу и Байдену ключевой день внутрипартийных выборов?

      Путин встретился с главой МАГАТЭ

      Политолог предупредил о необходимости «добить» Украину до конца 2024 года

      Жена Стаса Михайлова ответила на слова Пугачевой о муже

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше