Придавленного воротами российского ребенка спасли на популярном курорте Азии
Pattaya News: семилетнего россиянина придавило металлическими воротами в Паттайе
Семилетнего россиянина, придавленного металлическими воротами, спасли на популярном курорте Азии Паттайя. Об этом сообщает Pattaya News.
Уточняется, что 4 марта спасателям поступил сингал о том, что ребенок оказался зажат упавшими воротами в районе Нонг Прю в провинции Чонбури. Они прибыли на место и обнаружили мальчика с кровоточащей травмой головы.
Спасатели подняли тяжелую конструкцию, оказали раненому ребенку первую помощь и доставили его в ближайшую больницу.
Ранее в Паттайе пьяный индийский турист упал с шестого этажа кондоминиума и чудом выжил. Мужчина приземлился на плавающую платформу этажом ниже и сломал руку и ногу.