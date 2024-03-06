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18:45, 6 марта 2024Путешествия

Придавленного воротами российского ребенка спасли на популярном курорте Азии

Pattaya News: семилетнего россиянина придавило металлическими воротами в Паттайе

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Семилетнего россиянина, придавленного металлическими воротами, спасли на популярном курорте Азии Паттайя. Об этом сообщает Pattaya News.

Уточняется, что 4 марта спасателям поступил сингал о том, что ребенок оказался зажат упавшими воротами в районе Нонг Прю в провинции Чонбури. Они прибыли на место и обнаружили мальчика с кровоточащей травмой головы.

Спасатели подняли тяжелую конструкцию, оказали раненому ребенку первую помощь и доставили его в ближайшую больницу.

Ранее в Паттайе пьяный индийский турист упал с шестого этажа кондоминиума и чудом выжил. Мужчина приземлился на плавающую платформу этажом ниже и сломал руку и ногу.

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      Марина Черняк
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