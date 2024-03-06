Пушилин назвал переоцененными переданные ВСУ танки Abrams

Глава ДНР Пушилин: Запад переоценил Abrams, что продемонстрировали ВС России

Запад переоценил отправленные на Украину американские танки Abrams, что продемонстрировали российские солдаты. Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в разговоре с РИА Новости.

Он отметил, что украинская армия уже лишилась трех из пяти боевых машин на авдеевском направлении. Пушилин указал, что «западная пропаганда» переоценила не только танк Abrams, но и другую свою технику.

При этом он подчеркнул, что не считает машину бесполезной, признав, что она представляют угрозу. «Но Вооруженные силы Российской Федерации раз за разом демонстрируют, что им по силам справиться и с такими вызовами в том числе», — заявил глава региона.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук назвал три слабых места танка M1 Abrams. По его словам, у машины слабое лобовое бронирование, уязвимая ходовая часть и открытая для любых атак башня.