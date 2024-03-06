Путин раскрыл источник благополучия Запада

Путин: благополучие Запада во многом основано на эксплуатации

Президент России Владимир Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи заявил, что благополучие Запада во многом основано на эксплуатации других народов. Его слова приводит ТАСС.

«Вы знаете, если совсем без шуток, то и в Северной Америке, в Штатах, и в Европе многие люди, серьезные, грамотные, глубокие люди считают, что (...) благополучие этих стран основано на эксплуатации других народов», — отметил он. Президент подчеркнул, что сегодняшнее благополучие «основано на эксплуатации Африки, а также на эксплуатации природных богатств и человеческих ресурсов».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что страны БРИКС не ведут переговоры о создании новой валюты, пока обсуждения касаются только увеличения использования национальных валют и в перспективе альтернативной платежной системы.

На данный момент членами объединения являются девять государств, а именно Бразилия, Россия, Индия, КНР, Южная Африка, ОАЭ, Иран, Египт и Эфиопия.