В России заявили о планах БРИКС создать независимую платежную систему
БРИКС будет стремиться к созданию независимой платежной системы. Об этом сообщил ТАСС помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков.
Он уточнил, что такая система будет создана на основе цифровых валют и блокчейна. Кроме того, планируется развивать применение валют, альтернативных доллару США, добавил представитель Кремля.
Россия активнее всех говорит о возможности создания специальной валюты БРИКС. Помимо российских представителей, идею поддержал только президент Бразилии Лула да Силва.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что страны БРИКС не ведут переговоры о создании новой валюты, пока обсуждения касаются только увеличения использования национальных валют и в перспективе альтернативной платежной системы.
На данный момент членами объединения являются девять государств, а именно Бразилия, Россия, Индия, КНР, Южная Африка, ОАЭ, Иран, Египт и Эфиопия.