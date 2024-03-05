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06:52, 5 марта 2024Экономика

В России заявили о планах БРИКС создать независимую платежную систему

Помощник Путина Ушаков: БРИКС планирует создать платежную систему на блокчейне

Фото: Wu Hong / Pool / Reuters

БРИКС будет стремиться к созданию независимой платежной системы. Об этом сообщил ТАСС помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков.

Он уточнил, что такая система будет создана на основе цифровых валют и блокчейна. Кроме того, планируется развивать применение валют, альтернативных доллару США, добавил представитель Кремля.

Россия активнее всех говорит о возможности создания специальной валюты БРИКС. Помимо российских представителей, идею поддержал только президент Бразилии Лула да Силва.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что страны БРИКС не ведут переговоры о создании новой валюты, пока обсуждения касаются только увеличения использования национальных валют и в перспективе альтернативной платежной системы.

На данный момент членами объединения являются девять государств, а именно Бразилия, Россия, Индия, КНР, Южная Африка, ОАЭ, Иран, Египт и Эфиопия.

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      Марина Совина
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