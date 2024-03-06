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23:23, 6 марта 2024Россия

Путин заявил об излишнем экшне в современных детских мультфильмах

Путин обратил внимание на излишний экшн в современных детских мультфильмах
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи заявил об излишнем экшне в современных детских мультфильмах. Его слова приводит ТАСС.

Российский лидер выразил сомнение, что они востребованы детьми.

«То, что сегодня делается, наверное, очень технологично. Все мелькает перед глазами, все стреляет, шумит, взрывается, все друг друга догоняют, догнать не могут, а когда догоняют, обязательно бьют по голове», — подчеркнул президент. Однако российский лидер выразил сомнение, что они востребованы детьми.

Также Путин рассказал, что его воспитали добрые и сентиментальные фильмы, как «Чебурашка». Он уточнил, что в его детстве было большое количество таких фильмов и мультфильмов, особенно он отметил киноленты студии «Союзмультфильм».

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      Юлия Мискевич
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