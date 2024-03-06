Путин рассказал о фильмах своего детства

Путин рассказал, что вырос на «добрых и немножко сентиментальных» фильмах

Российский лидер Владимир Путин рассказал, что его воспитали добрые и сентиментальные фильмы, как «Чебурашка». Детскими воспоминаниями президент поделился с участниками Всемирного фестиваля молодежи, пишет РИА Новости.

«Такие фильмы, как "Чебурашка" сегодня, но которые тогда снимались, добрые, немножко сентиментальные, которые вызывают в жизни самые лучшие человеческие качества», — отметил Путин.

Президент РФ также уточнил, что в его детстве было большое количество таких фильмов и мультфильмов, особенно он отметил киноленты студии «Союзмультфильм». Также Путин рассказал, что его поколение росло на подобных кинопроизведениях, а в школе активно изучало русскую классику, в частности, Льва Толстого, Федора Достоевского.

Ранее Владимир Путин на Всемирном фестивале молодежи заявил, что многообразие культур, религий и традиций отличает Россию от других стран. По его словам, все это позволят гражданам страны «из столетия в столетие» обмениваться друг с другом не только генетическим кодом, но и культурным кодом.