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23:12, 6 марта 2024Россия

Путин рассказал о фильмах своего детства

Путин рассказал, что вырос на «добрых и немножко сентиментальных» фильмах
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / via Global Look Press

Российский лидер Владимир Путин рассказал, что его воспитали добрые и сентиментальные фильмы, как «Чебурашка». Детскими воспоминаниями президент поделился с участниками Всемирного фестиваля молодежи, пишет РИА Новости.

«Такие фильмы, как "Чебурашка" сегодня, но которые тогда снимались, добрые, немножко сентиментальные, которые вызывают в жизни самые лучшие человеческие качества», — отметил Путин.

Президент РФ также уточнил, что в его детстве было большое количество таких фильмов и мультфильмов, особенно он отметил киноленты студии «Союзмультфильм». Также Путин рассказал, что его поколение росло на подобных кинопроизведениях, а в школе активно изучало русскую классику, в частности, Льва Толстого, Федора Достоевского.

Ранее Владимир Путин на Всемирном фестивале молодежи заявил, что многообразие культур, религий и традиций отличает Россию от других стран. По его словам, все это позволят гражданам страны «из столетия в столетие» обмениваться друг с другом не только генетическим кодом, но и культурным кодом.

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      Марина Совина
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