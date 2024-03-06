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22:07, 6 марта 2024Россия

Путин указал на непростую ситуацию в мире

Путин заявил, что ситуация в мире непростая, много горячих точек
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Российский президент Владимир Путин рассказал, что на текущий момент ситуация в мире непростая, много горячих точек. Когда люди воюют — это всегда трагедия, однако в мире на протяжении всей истории происходит одно и то же, заявил глава РФ во время встречи с участниками Всемирного фестиваля молодежи, пишет РИА Новости.

«Да, действительно, ситуация непростая, очень много проблем, много горячих точек. Ну, чего далеко ходить? У нас рядом, с нашими соседями конфликт, боевые действия идут», — объяснил Путин.

Так президент России ответил на вопрос журналиста из Китая о том, как молодежь должна смотреть на мир, когда в мире происходят крупные конфликты.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал Россию в качестве страны с лучшей, по его мнению, демократией. Он также подчеркнул, что Россия останется открытой для стран, готовых к равноправным, человеческим и взаимовыгодным отношениям.

Ранее Путин рассказал, что главной несправедливостью текущего мироустройства является отсутствие равных условий для всех людей.

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      Марина Совина
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