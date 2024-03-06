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22:41, 6 марта 2024Россия

Путин заявил о «выпустивших джинна» США

Путин: США сами выпустили джинна из бутылки в Ираке, Сирии и Югославии
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Президент России Владимир Путин заявил, что США сами «выпустили джинна из бутылки», действуя без санкций Совбеза ООН в Ираке, Сирии, бывшей Югославии. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.

«Соединенные Штаты сами выпустили этого джинна из бутылки, но если им позволено, то почему не позволено другим странам защищать свои коренные интересы таким же образом?» — сказал российский лидер участникам Всемирного фестиваля молодежи.

Ранее Владимир Путин говорил, что международное право постоянно попирается, однако Россия его не нарушает. Он посетовал на то, что Москву постоянно обвиняют в нарушении международного права, хотя помощь Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР) Российская армия оказывает в согласии с нормами Устава ООН. При этом, напомнил Путин, США не получали санкции ООН на то, чтобы бомбить Ирак и Сирию, однако к ним вопросов у международного сообщества не возникает.

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      Марина Совина
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