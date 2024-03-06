Путина назвали единственным победителем в неожиданной войне

Politico: Путин стал победителем в торговом конфликте Украины и Польши

Президент России Владимир Путин стал единственным победителем в торговом конфликте Украины и Польши, вызванным протестами фермеров. Об этом сообщает газета Politico.

«Единственным победителем торговой войны между двумя союзниками стал Путин, поскольку он проецирует мощь России как ведущего мирового экспортера зерна», — отмечается в материале издания.

Авторы также обращают внимание, что российская сельскохозяйственная продукция не подпадает под западные санкции и конфликт Киева и Варшавы из-за зерна происходит на фоне роста поставок России в страны Европейского союза (ЕС). Однако подчеркивается, что текущий спор двух стран вызван не действиями Москвы, а непоследовательной политикой премьер-министра Польши Дональда Туска.

Ранее в Польше предложили ЕС перенаправлять излишки украинского зерна в Африку. С соответствующей инициативой выступил министр развития и технологии Польши Кшиштоф Гетман с целью урегулирования протестов фермеров.