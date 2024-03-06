Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:21, 6 марта 2024Путешествия

Раскрыта стоимость туров в Армению в 2024 году

АТОР: россиянам предложили туры в Армению от 62,5 тысячи рублей за двоих

Фото: Андраник Казарян / Sputnik / РИА Новости

В 2024 году россияне смогут отдохнуть в Армении чуть более чем за 30 тысяч рублей. Стоимость туров в популярную страну раскрыли в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Компания «Русский Экспресс» предложила путевки в Ереван с вылетом 10 марта и проживанием в трехзвездочном отеле с завтраками за 63,5 тысячи рублей за двоих.

Материалы по теме:
Россиян массово перестали выпускать из страны из-за ошибок в загранпаспортах. Их разворачивают прямо в аэропорту
Россиян массово перестали выпускать из страны из-за ошибок в загранпаспортах.Их разворачивают прямо в аэропорту
21 февраля 2024
«Даже не думал, что так разочаруюсь» Россияне недовольны поездками в Европу. Что их так расстраивает?
«Даже не думал, что так разочаруюсь»Россияне недовольны поездками в Европу. Что их так расстраивает?
1 марта 2024

У Fun&Sun есть туры по городу за 62,6 тысячи рублей за двоих. В пакет включены перелет из Москвы и три ночи в отеле категории «три звезды». Горнолыжный отдых в четырехзвездочной гостинице Цахкадзора обойдется от 63,3 тысячи за пять дней.

В Coral Travel недельный экскурсионный тур по Армении стоит от 100 тысяч за двоих без перелета, но с дегустациями и мастер-классами. Туроператор «Дельфин» предлагает экскурсионную путевку на семь дней за 89,8 тысячи рублей без авиабилетов.

Российских путешественников предупредили о снижении цен на отдых в Иране. В 2024 году тур на двоих туда обойдется в 200-215 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны впервые сообщило об уничтожении управляемой авиабомбы AASM Hammer

      Два мирных жителя в ЛНР погибли после удара ВСУ по центру Кременной

      Россиянка дважды сдала в часть сбежавшего с СВО мобилизованного сына

      Во «ВКонтакте» появилась уникальная функция

      Китайский автоконцерн запустил производство двигателей в России

      Появились кадры уничтожения третьего американского танка Abrams в зоне СВО

      Российский военный получил семь лет колонии за три самоволки

      Наталья Ветлицкая переписала роскошное поместье в Подмосковье на дочь

      В Европе признали доминирование России в Черном море

      В Госдуме связали слова главы Пентагона с грядущим проигрышем Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше