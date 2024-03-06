Раскрыта стоимость туров в Армению в 2024 году

АТОР: россиянам предложили туры в Армению от 62,5 тысячи рублей за двоих

В 2024 году россияне смогут отдохнуть в Армении чуть более чем за 30 тысяч рублей. Стоимость туров в популярную страну раскрыли в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Компания «Русский Экспресс» предложила путевки в Ереван с вылетом 10 марта и проживанием в трехзвездочном отеле с завтраками за 63,5 тысячи рублей за двоих.

У Fun&Sun есть туры по городу за 62,6 тысячи рублей за двоих. В пакет включены перелет из Москвы и три ночи в отеле категории «три звезды». Горнолыжный отдых в четырехзвездочной гостинице Цахкадзора обойдется от 63,3 тысячи за пять дней.

В Coral Travel недельный экскурсионный тур по Армении стоит от 100 тысяч за двоих без перелета, но с дегустациями и мастер-классами. Туроператор «Дельфин» предлагает экскурсионную путевку на семь дней за 89,8 тысячи рублей без авиабилетов.

Российских путешественников предупредили о снижении цен на отдых в Иране. В 2024 году тур на двоих туда обойдется в 200-215 тысяч рублей.