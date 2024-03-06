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15:10, 6 марта 2024Путешествия

Раскрыты любимые направления россиянок для путешествий

«Туту»: российские туристки чаще всего путешествуют внутри страны

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российские туристки чаще всего выбирают для путешествий внутренние направления, в том числе Москву и Санкт-Петербург. Соответствующие данные за 2023 год раскрыты в исследовании сервиса путешествий «Туту», оказавшемся в распоряжении «Ленты.ру».

На долю двух столиц страны приходится 22,50 и 14,17 процента авиабронирований соответственно. Еще одним любимым направлением россиянок стал Калининград — 4,63 процента. За ним следуют Минводы с 4,01 процента бронирований. В топ-10 популярных городов также вошли Махачкала, Екатеринбург, Казань, Новосибирск и Тюмень.

Из заграничных направлений женщины чаще всего выбирали Армению (15,30 процента), Турцию (15,14 процента), Киргизию (12,35 процента) и Азербайджан (11,85 процента).

Ранее сообщалось, что российские туристы массово устремились в Саудовскую Аравию, турпоток в эту мусульманскую страну вырос вдвое. В 2023 году россияне совершили в Саудовскую Аравию 106 тысяч поездок, что в два раза больше, чем годом ранее.

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      Зарина Дзагоева
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