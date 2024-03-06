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16:39, 6 марта 2024Бывший СССР

Рогов рассказал о значении отставки Нуланд для Зеленского

Рогов: отставка Нуланд является намеком Зеленскому на новый курс для Украины
Виктория Нуланд

Виктория Нуланд. Фото: Sarahbeth Maney / Reuters

Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал о значении анонсированной отставки замгоссекретаря США Виктории Нуланд для Украины. По его словам, кадровая перестановка обращена к президенту страны Владимиру Зеленскому, передают РИА Новости.

Как уточнил Рогов, замена Нуланд на Джона Басса, ранее курировавшего вывод американских войск из Афганистана, является намеком Зеленскому о взятии США нового курса в отношении Украины. Он также заявил, что «игры в правителей Украины» могут закончиться для Зеленского и его команды по афганскому сценарию. По его мнению, нынешние власти Украины будут вынуждены бежать за границу, «цепляясь за шасси самолета».

О грядущей отставке Нуланд стало известно 5 марта. Как сообщил глава Госдепа США Энтони Блинкен, заместитель госсекретаря по политическим делам оставит свой пост в ближайшие недели. Временным исполняющим ее обязанности был выбран Джон Басс.

Анонсированную отставку Нуланд прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она заявила, что таким образом Вашингтон пытается прикрыть внешнеполитический провал и просчет на Украине.

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      Екатерина Грищенко
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