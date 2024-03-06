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10:59, 6 марта 2024Мир

Захарова связала отставку Нуланд с попыткой замести следы на Украине

Захарова: отставкой Нуланд Вашингтон пытается замести следы провала на Украине
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Для прикрытия собственного внешнеполитического провала на Украине, Вашингтон пытается замести следы, в том числе через увольнения и отставки ответственных за это официальных лиц. Так будущую отставку замгоссекретаря США Виктории Нуланд прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

«Они сейчас будут заметать следы, в том числе через подобные отставки, увольнения, в том числе через попытку перезагрузить всю историю, связанную со своим внешнеполитическим провалом и просчетом... Это стабильное, на основе преемственности предательство США своих союзников», — резюмировала она, отметив, что «в этом США себе никогда не изменяли».

О том, что Виктория Нуланд покинет свой пост в ближайшие недели, сообщил 5 марта глава Госдепа США Энтони Блинкен. Он также уточнил, что ее обязанности после ухода с должности будет временно исполнять заместитель госсекретаря Джон Басс.

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      Виктория Кондратьева
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