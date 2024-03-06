Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС: на территории Кубани объявили штормовое предупреждение с 6 по 8 марта

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей Кубани опасности сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

По данным ведомства, со среды по пятницу, с 6 по 8 марта, в горах российского региона (помимо Сочи) будет лавиноопасно выше двух тысяч метров.

В связи с этим спасатели призвали гостей и жителей Краснодарского края соблюдать меры безопасности. В первую очередь сотрудники МЧС рекомендовали гражданам не выходить в горы в снегопад и непогоду.

«Если вас захлестнуло лавиной — делайте широкие движения так, будто вы плывете, чтобы удерживаться на поверхности снежного потока, — говорится в сообщении. — Лавина прошла — двигайте руками и ногами так, чтобы расчистить воздушный карман, прежде чем снег успеет слежаться, не кричите — берегите дыхание».

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