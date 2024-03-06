Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:27, 6 марта 2024Путешествия

Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС: на территории Кубани объявили штормовое предупреждение с 6 по 8 марта

Фото: Unsplash

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей Кубани опасности сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

По данным ведомства, со среды по пятницу, с 6 по 8 марта, в горах российского региона (помимо Сочи) будет лавиноопасно выше двух тысяч метров.

Материалы по теме:
«Фотографии часто расходятся с реальностью» Шампанское, лошади и дикий отдых. Чем туристу заняться в Краснодарском крае?
«Фотографии часто расходятся с реальностью»Шампанское, лошади и дикий отдых. Чем туристу заняться в Краснодарском крае?
7 июля 2020
«Люди плакали от красоты» Вино, дельфины и утерянное золото: зачем россиянам на самом деле ехать в Крым?
«Люди плакали от красоты»Вино, дельфины и утерянное золото: зачем россиянам на самом деле ехать в Крым?
17 июня 2020

В связи с этим спасатели призвали гостей и жителей Краснодарского края соблюдать меры безопасности. В первую очередь сотрудники МЧС рекомендовали гражданам не выходить в горы в снегопад и непогоду.

«Если вас захлестнуло лавиной — делайте широкие движения так, будто вы плывете, чтобы удерживаться на поверхности снежного потока, — говорится в сообщении. — Лавина прошла — двигайте руками и ногами так, чтобы расчистить воздушный карман, прежде чем снег успеет слежаться, не кричите — берегите дыхание».

Ранее жительницы России признались в нежелании проводить отпуск вместе с семьей и детьми. По информации сервиса для покупки авиабилетов «Авиасейлс», больше половины опрошенных женщин (53 процента) не чувствуют себя отдохнувшими после такого отпуска.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Обсудить
      Последние новости

      Бывшего российского курсанта осудили за госизмену. Что известно о деле?

      Байдена уличили в отсутствии руководства США

      Трампу предрекли победу в праймериз на Аляске

      ВСУ повторно нанесли удар по предприятию в российском регионе

      В Гагаузии назвали политику Санду красивой сказкой для молдаван

      Украина оставила выключенной резервную линию электропередачи Запорожской АЭС

      Бывший футболист сборной Португалии оценил роль Миранчука в «Аталанте»

      Пассажирка самолета спрятала в куртке метамфетамин на 12 миллионов долларов

      Вокруг звезды обнаружили разрушающийся диск

      Россиянка отобрала нож у напавшего на нее грабителя

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше