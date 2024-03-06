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15:28, 6 марта 2024Путешествия

Россияне стали чаще дебоширить в самолетах

«Известия»: с самолетов в России стали снимать больше дебоширов

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В 2023 году с самолетов в России сняли почти на 14 процентов больше деструктивных пассажиров, чем годом ранее. О том, что россияне стали чаще дебоширить во время полетов, сообщают «Известия» со ссылкой на данные МВД.

Уточняется, что по инициативе командиров воздушных судов и членов экипажей сотрудникам полиции передали 1,65 тысячи дебоширов. Из них к уголовной ответственности привлекли 14 человек, а к административной — 1,59 тысячи.

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Всего в 2023 году авиакомпании отказали в перевозке более чем двум тысячам дебоширов. Почти 60 процентов из них находились в состоянии алкогольного опьянения, пишет источник.

Стало также известно, что за 2023 год полицейские составили более 15,5 тысячи административных протоколов в аэропортах. Большинство из них (7,8 тысячи) были за мелкое хулиганство. На втором месте (6,8 тысячи) — нахождение в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, почти 690 протоколов было составлено за курение на борту и 319 — за невыполнение законных распоряжений командира воздушного судна.

Ранее сообщалось, что пьяный пассажир рейса ТомскМосква устроил дебош на борту самолета. Он приставал к попутчикам и кидал в них яблоками, а потом ударил члена экипажа кулаком в лицо.

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      Марина Черняк
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