Пьяный россиянин начал кидать яблоками в попутчиков на рейсе в Москву

Пьяный пассажир начал кидать яблоками в попутчиков на рейсе Томск — Москва

Пьяный пассажир рейса Томск — Москва устроил дебош на борту самолета и был задержан. Об этом сообщается в Telegram-канале «Транспортная полиция Сибири».

По данным правоохранителей, 29-летний россиянин с явными признаками алкогольного опьянения начал приставать к попутчикам, кидать в них яблоками, а также ударил члена экипажа кулаком в лицо. Полиция прибыла на место еще до отправления самолета, дебошира забрали в отделение.

На него составили административный протокол по статьям 20.1 («Мелкое хулиганство») и 19.3 («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции») КоАП РФ. Также рассматривается уголовного дела по статье 213 («Хулиганство») УК РФ.

Ранее, в феврале, пьяные пассажиры рейса авиакомпании Ryanair устроили массовую драку на борту рейса из Эдинбурга на Тенерифе. Как минимум шесть человек стали выкрикивать ругательства, бить друг друга и кидаться бутылками.