Пьяные пассажиры подрались и начали кидаться бутылками в самолете

Daily Mail: пьяные пассажиры подрались на рейсе Ryanair на Тенерифе

Пьяные пассажиры рейса авиакомпании Ryanair подрались на борту рейса из Эдинбурга на Тенерифе 25 февраля. Произошедшее попало на видео, которым делится Daily Mail.

На опубликованных кадрах видно, что по меньшей мере шесть дебоширов начали выкрикивать ругательства, бить друг друга и кидаться бутылками. Причина конфликта не уточняется.

Из-за нештатной ситуации самолет сменил курс и вынужденно приземлился в Порту, Португалия, примерно через два часа после вылета. Там буйных пассажиров встретила полиция.

За несколько дней до этого инцидента драка произошла на другом самолете Ryanair, который следовал по тому же маршруту. Тогда женщина, ее молодой человек и его брат сначала поссорились между собой, а потом начали кричать на попутчиков.