Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:26, 28 февраля 2024Путешествия

Пьяные пассажиры подрались и начали кидаться бутылками в самолете

Daily Mail: пьяные пассажиры подрались на рейсе Ryanair на Тенерифе

Пьяные пассажиры рейса авиакомпании Ryanair подрались на борту рейса из Эдинбурга на Тенерифе 25 февраля. Произошедшее попало на видео, которым делится Daily Mail.

На опубликованных кадрах видно, что по меньшей мере шесть дебоширов начали выкрикивать ругательства, бить друг друга и кидаться бутылками. Причина конфликта не уточняется.

Из-за нештатной ситуации самолет сменил курс и вынужденно приземлился в Порту, Португалия, примерно через два часа после вылета. Там буйных пассажиров встретила полиция.

За несколько дней до этого инцидента драка произошла на другом самолете Ryanair, который следовал по тому же маршруту. Тогда женщина, ее молодой человек и его брат сначала поссорились между собой, а потом начали кричать на попутчиков.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Шойгу потребовал ускорить поставки техники в российские войска. Что нужно армии?

      Похищавшего машины у женщин с сайтов знакомств россиянина оставили под арестом

      Президент Латвии оценил идею Макрона об отправке солдат на Украину

      Донцова заявила об «огромной ошибке» Акунина

      Tesla выпустит новый спортивный электромобиль

      Популярный миф о связи родинок с онкологическими заболеваниями опровергли

      Появилось видео из салона потерпевшего крушение в Колумбии вертолета с туристами

      Иностранец напал с ножом на 19-летнего россиянина и получил 6,5 года колонии

      Мужчина подрался с невестой на свадьбе

      «Вы кровью умоетесь. Мы всех вас достанем». Как Россия будет защищать Приднестровье? Об этом уже говорил Жириновский

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше