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17:39, 6 марта 2024Россия

Россиянка дважды сдала в часть сбежавшего с СВО мобилизованного сына

Жительница Челябинской области дважды сдала сбежавшего с СВО сына в часть

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Жительница Чесменского района Челябинской области дважды сдала сбежавшего из зоны проведения специальной военной операции (СВО) сына обратно в часть, теперь его ждет тюрьма. Об этом пишет портал 74.ru.

По его сведениям, сержанта мобилизовали осенью 2022 года. Спустя четыре месяца он впервые сбежал домой. Матери он сказал, что вернулся из-за полученного увольнения. По ее словам, спустя несколько дней сержант якобы снова отправился в часть. Вскоре мать военнослужащего узнала, что ее сын находится у друга, а командование части разыскивает его. Тогда она сама отвезла его в часть.

Через девять дней сержант снова вернулся домой, объяснив это очередным увольнением «в связи с днем рождения». Вместо возвращения в часть он снова отправился к другу, и женщина во второй раз сдала сына в часть. Вскоре ситуация повторилась в третий раз, но тогда за сержантом приехали военная полиция и командование части.

В результате мобилизованного приговорили к семи годам общего режима за троекратное самовольное оставление части без разрешения командования.

Ранее стало известно, как мобилизованный для участия в СВО на Украине Андрей Малышев сбежал из Донецкой народной республики (ДНР) для игры в казино. Суд назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы.

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      Владислав Толстиков
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