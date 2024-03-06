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13:44, 6 марта 2024Силовые структуры

Россиянку оправдали по делу о расправе над подругой

Суд оправдал петербурженку, обвиняемую в убийстве подруги

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга оправдал местную жительницу, обвиняемую в совершении расправы над подругой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Суд вынес решение на основе вердикта присяжных. За оправданной признали право на реабилитацию за незаконное привлечение к уголовной ответственности.

По мнению обвинения, 15 апреля 2022 года подсудимая в состоянии алкогольного опьянения поссорилась с подругой и нанесла ей 24 удара тупым предметом по голове и еще два удара в грудь, а потом еще три раза ударила ее чем-то острым в шею. В общей сложности, она обвинялась в нанесении не менее 30 ударов потерпевшей. Затем фигурантка якобы закрыла рот и нос пострадавшей, после чего та перестала дышать. Уточняется, что подруга обвиняемой не выжила в результате механической асфиксии.

В своем последнем слове обвиняемая сказала, что никогда не причинила бы вреда подруге, уточняет «Фонтанка». Она заявила, что ее совесть чиста перед законом и Богом, у нее не было причин совершать вменяемое преступление

Ранее сообщалось, что Верховный суд Мордовии приговорил к лишению свободы двух местных жительниц за расправу над подругой.

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      Анна Габай
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