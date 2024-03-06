Российская стюардесса сделала фото в самолете и взбудоражила иностранцев

Стюардесса российской авиакомпании сделала фото в фирменной униформе и взбудоражила иностранных пользователей сети. Снимки опубликованы в аккаунте @beautifull_cabincrews в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На фотографии видно, что бортпроводница одета в темно-синие пиджак, пилотку и белую рубашку. Свой образ девушка дополнила красным шейным платком, красной помадой и убранными в пучок волосами.

Подписчики аккаунта в комментариях восхитились внешностью сотрудницы авиаперевозчика. «Прекрасная принцесса», «Очень красивая леди», «Красавица», — написали они.

Ранее в марте пассажир авиакомпании United Airlines устроил дебош во время полета и пригрозил «испортить лайнер». Уточняется, что самолет следовал из Лондона в Ньюарк, но был вынужден совершить посадку в Бангоре из-за дебошира. Мужчина громко разговаривал со своей девушкой, а после замечания стюардессы разозлился и стал кричать на членов экипажа

