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15:18, 6 марта 2024Россия

Российские войска поразили склад боеприпасов оперативно-тактической группы ВСУ

ВС России поразили склад боеприпасов оперативно-тактической группы ВСУ «Донецк»

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска нанесли удар по складу боеприпасов оперативно-тактической группы «Донецк» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в среду, 6 марта, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.

Кроме того, авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией Вооруженных сил (ВС) России поражены авиационная техника, склады авиационных боеприпасов и топлива на аэродромах Лозоватка в Днепропетровской области и Староконстантинов в Хмельницкой области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 113-ти районах.

Также 6 марта в Министерстве обороны рассказали, что на авдеевском направлении экипаж российского танка Т-72 Б3 с первого выстрела уничтожил украинский танк американского производства Abrams.

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      Игорь Дмитров
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