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13:19, 6 марта 2024Наука и техника

Samsung сократила сроки поддержки смартфонов

Samsung Galaxy A55 и A35 не получат семь лет обновлений, как другие смартфоны

Фото: Loren Elliott / Reuters

Корпорация Samsung не будет поддерживать пользователей всех своих смартфонов в течение семи лет. Об этом сообщает профильное издание SamMobile.

Журналисты напомнили, что ранее в компании обещали, что владельцы новых девайсов смогут рассчитывать на семилетнюю поддержку. Samsung таким образом обязалась выпускать обновления Android и патчи безопасности в течение семи лет. Однако затем фирма сократила эти сроки — новая практика будет распространяться не на все гаджеты.

Авторы обратили внимание на рекламные материалы Samsung Galaxy A55 и A35, официальный релиз которых состоится 11 марта. В тизере говорится, что телефоны будут иметь четыре года поддержки обновлениями Android, также аппараты получат пять лет поддержки патчами безопасности.

По мнению журналистов, это разумное решение с точки зрения получения прибыли, так как длительный срок поддержки не будет мотивировать потребителей покупать новые смартфоны. На то, что девайсы будут получать обновления Android в течение семи лет, смогут рассчитывать только владельцы флагманов.

В конце февраля корейская компания Samsung показала прототип смартфона, который можно носить на запястье. В фирме отметили, что если надеть смартфон на руку, то он начнет фиксировать частоту сердечных сокращений и другие медицинские показатели.

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      Андрей Ставицкий
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