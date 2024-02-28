Samsung представила смартфон-браслет

SamMobile: Samsung показала надеваемый на запястье смартфон с гибким экраном

Корейская компания Samsung показала прототип смартфона, который можно носить на запястье. Об этом сообщает издание SamMobile.

Представленное на выставке MWC 2024 устройство Cling Band имеет гибкий OLED-дисплей и заднюю панель с желобчатой структурой. Благодаря этим особенностям гаджет можно надевать на руку как браслет или умные часы и использовать в качестве смартфона.

В компании отметили, что если надеть смартфон на запястье, то он начнет фиксировать частоту сердечных сокращений и другие медицинские показатели. Cling Band также имеет камеру и порт USB-C для зарядки. В Samsung не стали раскрывать характеристики и прочие подробности устройства, заметив, что прототип создан для того, чтобы продемонстрировать возможности гибких дисплеев.

Журналисты обратили внимание, что Samsung и раньше изобретала смартфоны, которые можно носить на руке. Так, летом 2021 года компания запатентовала гибридное устройство, объединяющее смартфон и умные часы.

Ранее южнокорейская корпорация Samsung представила умное кольцо Galaxy Ring. Устройство собирает и анализирует данные, на основе которых показывает пользователю, насколько он продуктивен в данный момент времени.