Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:29, 6 марта 2024Наука и техника

Обнаружен новый Сатурн

arXiv: обнаружена экзопланета TOI-1135 b размером с Сатурн

Изображение: Díaz et al., 2024 / phys.org

Международная группа астрономов обнаружила новую экзопланету размером с Сатурн, вращающуюся вокруг звезды солнечного типа. Об этом сообщается в статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv.

Экзопланета получила название TOI-1135 b. Она была обнаружена с помощью спутника НАСА TESS, который проводит поиск планет методом транзита, когда объект проходит на фоне родительской звезды.

Был идентифицирован транзитный сигнал на кривой блеска TOI-1135 (также известной как HIP 62908 или TIC 154872375) — молодой звезды солнечного типа спектрального класса G0, находящейся на расстоянии около 371 светового года. Планетарная природа этого сигнала была подтверждена последующей фотометрией и спектроскопией.

TOI-1135 b имеет радиус около 0,8 радиуса Юпитера и массу примерно 0,062 массы Юпитера, что дает плотность на уровне 0,16 грамма на кубический сантиметр. Планета обращается вокруг своего хозяина каждые 8,02 дня на расстоянии 0,082 астрономической единицы от него. Равновесная температура TOI-1135 b, которая не учитывает влияние атмосферы и тепла недр, оценивается примерно в 950-1200 кельвинов.

Таким образом, полученные результаты указывают на то, что TOI-1135 b представляет собой раздутую экзопланету, близкую по размерам к Сатурну, однако менее массивную. Планета имеет протяженную атмосферу, скорее всего, из-за сильного звездного излучения. Планета теряет массу с высокой скоростью, равной около 39 масс Земли за один миллиард лет, поэтому она потеряет большую часть своей атмосферы через несколько сотен миллионов лет.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Обсудить
      Последние новости

      В Одессе произошла серия взрывов. В городе видели кортеж Зеленского

      В России ответили на заявление США о «военном сюрпризе» от Украины

      «Газпром» подал в суд на владельца польского участка газопровода Ямал — Европа

      Воспитательница детского сада приняла страшную болезнь за кишечную инфекцию

      МИД России потребовал ответа от послов ЕС об их деятельности

      Рогов сообщил о теракте в Бердянске

      Пугачева ответила на критику по поводу отъезда из России

      В Крыму ФСБ раскрыла ячейку запрещенной «Хизб ут-Тахрир»

      В России вырастут пенсии у прабабушек

      Песков пообещал невмешательство России в выборы президента США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше