СберСтрахование жизни провела турнир по сквошу в Москве

В соревнованиях приняли участие около 100 спортсменов, включая титулованных

СберСтрахование жизни 2 и 3 марта 2024 года провела турнир по сквошу с участием титулованного международного игрока Мостафы Асала и российских спортсменов. В Год семьи компания пригласила на соревнования не только сквошистов, но и их родных. На время турнира все участники были бесплатно застрахованы.

Сквош — спортивная игра, в которую играют двое — специальными ракетками и маленьким (4 см в диаметре) резиновым мячиком, ударяя его об стену. Игра проходит на специальном корте. Первые игры на любительском уровне в России были проведены в 1989 году. В 2023 году сквош включили в состав Олимпиады-2028. Этот вид спорта развивает выносливость, реакцию и тактическое мышление.

Мероприятие СберСтрахования жизни призвано привлечь внимание к важности занятий спортом и, как следствие, сохранения здоровья. Участие в чемпионате приняли около 100 игроков — сотрудники Сбера и его дочерних компаний, клиенты, партнёры, а также профессиональные спортсмены — призёры первенства России во взрослой категории и среди юниоров, и игрок мирового уровня Мостафа Асал.

Также в рамках турнира был организован бесплатный мастер-класс по сквошу для детей от 6 лет. Участие в нём приняли около 50 детей, среди которых были новички, любители и профессионалы.

Игорь Кобзарь, вице-президент Сбербанка, генеральный директор СберСтрахования жизни:

«Наша компания называется СберСтрахование жизни, и слово ″жизнь″ здесь ключевое. С чем ассоциируется жизнь? В том числе с движением, со спортом. Сквош — не только моё личное хобби, но и вид спорта, который нуждается в развитии на территории России.

В прошлом году мы провели пилотный турнир для сотрудников Сбера. И по отзывам мы видим, что людям понравилось, к этому есть интерес. Даже те, кто в прошлом году соревновались впервые, увлеклись и продолжают играть.

Мы решили продолжать и в этом году провели более масштабное мероприятие, вовлекли клиентов и титулованных спортсменов, которые провели показательные матчи. Мы испытали прекрасные эмоции, разделили их с нашими клиентами. И эти эмоции останутся с нами навсегда».

СберСтрахование жизни планирует проводить турнир по сквошу ежегодно.