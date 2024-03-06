В Мексике протестующие выбили дверь президентского дворца

ADN40: протестующие в Мексике выбили дверь Национального президентского дворца

Протестующие в Мексике выбили деревянную дверь Национального президентского дворца после пресс-конференции президента страны Андреас Мануэля Лопеса Обрадора и направили в нее пикап Федеральной комиссии по электроэнергетике (CFE). Кадры акции протеста опубликовал телеканал ADN40.

Студенты сельской педагогической школы имени Рауля Исидро Бургоса в Айотсинапе снесли дверь Национального дворца в знак протеста с требованием расследовать исчезновение 43 студентов.

«Мы преданы своему делу, мы добиваемся больших успехов в расследовании, но происходит то, что ими манипулирует группа, возглавляемая Альваресом Икасой, консервативные группы законников при поддержке иностранных правительств, которые хотят нам навредить в политическом плане», — отреагировал на инцидент мексиканский президент.

Ранее возобновились протесты в Аргентине. Участники акции били в барабаны и кричали различные лозунги против политики и реформ нового президента Аргентины Хавьера Милея. Отмечается, что протестующие хотят заявить о незаконности реформ Милея.