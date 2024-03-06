Среди застрявших в Польше украинских водителей участились случаи пьянства

Застрявшие на границе с Польшей украинские водители начали бороться с пьянством

Среди застрявших в Польше на таможенных переходах украинских водителей участились случаи пьянства. Некоторые водители в ответ начали бороться с распространением пагубной привычки в своих рядах, передает Telegram-канал «Политика страны».

«Среди украинских водителей, которые застряли в Польше и стоят в очереди по несколько недель, участились случаи пьянства. (...) Украинские водители обратились к своим коллегам и заявили, что тех, кого словят на пьянке, будут отправлять в конец очереди или вообще на другие таможенные переходы», — говорится в публикации.

В сообщении отмечается, что из-за алкогольного опьянения некоторые водители провоцируют конфликты и скандалы, а очевидцы уже не раз вызывали к очереди полицию. О каких именно контрольно-пропускных пунктах идет речь, журналисты не уточняют.

Ранее о блокаде польской границы высказался президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, ситуация вышла за пределы «и экономики, и морали».