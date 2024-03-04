Зеленский негативно оценил ситуацию на границе с Польшей

Зеленский: ситуация на границе с Польшей вышла за пределы «экономики и морали»

Владимир Зеленский рассказал, что ситуация на границе с Польшей вышла за пределы «и экономики, и морали». Об этом он заявил в видеообращении в своем Telegram-канале.

«Нужно наконец-то найти решение в ситуации, в частности, на польской границе, которая уже давно вышла за пределы и экономики, и морали», — подчеркнул политик.

Владимир Зеленский выразил мнение, что Польше не следует использовать ситуацию на Украине «во внутренней политической борьбе».

Ранее сообщалось, что на пропускных пунктах на границе Украины с Румынией, Венгрией и Словакией заметны большие очереди из-за польских фермеров, которые блокируют польско-украинскую границу. Причиной проблем на границах стали протесты фермеров в Польше. Водителям приходится использовать объездные маршруты, что увеличивает нагрузку на свободные пропускные пункты.

Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции из Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс).