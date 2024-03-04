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00:37, 4 марта 2024Бывший СССР

Зеленский негативно оценил ситуацию на границе с Польшей

Зеленский: ситуация на границе с Польшей вышла за пределы «экономики и морали»
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Keystone Press Agency / Global Look Press

Владимир Зеленский рассказал, что ситуация на границе с Польшей вышла за пределы «и экономики, и морали». Об этом он заявил в видеообращении в своем Telegram-канале.

«Нужно наконец-то найти решение в ситуации, в частности, на польской границе, которая уже давно вышла за пределы и экономики, и морали», — подчеркнул политик.

Владимир Зеленский выразил мнение, что Польше не следует использовать ситуацию на Украине «во внутренней политической борьбе».

Ранее сообщалось, что на пропускных пунктах на границе Украины с Румынией, Венгрией и Словакией заметны большие очереди из-за польских фермеров, которые блокируют польско-украинскую границу. Причиной проблем на границах стали протесты фермеров в Польше. Водителям приходится использовать объездные маршруты, что увеличивает нагрузку на свободные пропускные пункты.

Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции из Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс).

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      Марина Совина
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