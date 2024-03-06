Стало известно об участии украинских военных в столкновениях в Судане

WSJ: украинские военные участвовали в столкновениях в Судане в 2023 году

Владимир Зеленский в 2023 году отправил украинских военных в Судан для участия в столкновениях между председателем Суверенного совета страны Абдель Фаттахом аль-Бурханом и главой Сил быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Дагало. Об этом стало известно газете The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, Киев принял решение оказать помощь аль-Бурхану, который якобы начал снабжать Украину вооружением вскоре после начала спецоперации России. Также сообщается, что отправка военных в африканскую страну стала «новым смелым предприятием, частью стратегии» против Москвы.

Отмечается, что подобное решение Киева «сопряжено со значительным политическим риском в тот момент, когда поддержка Украины Западом колеблется». В итоге страна вступила «во внутренний конфликт в чужой стране», а США «обвинили обе стороны в военных преступлениях».

Ранее глава МИД Судана Али Садик Али рассказал, что после выборов новый парламент рассмотрит соглашение с Россией о создании в стране базы Военно-морского флота (ВМФ) РФ. По его словам, этот вопрос очень чувствительный для арабского государства.