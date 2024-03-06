Стас Михайлов вспомнил о драке с Сергеем Шнуровым

Михайлов рассказал, что «дал по морде» Шнурову из-за упоминания Фриске

Российский певец Стас Михайлов вспомнил о драке с музыкантом и основателем группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым. Об этом он рассказал в шоу «Вопрос Ребром», доступном на YouTube.

Исполнитель признался, что по началу его коллега придумал нелестную рифму к имени Стас, а потом и вовсе раскритиковал творчество героя программы, а также певицы Жанны Фриске, которая на тот момент уже боролась с онкологией, в своей песне «Любит наш народ».

«И он спел песню "Стас Михайлов, Жанна Фриске, у народа, что-то там, две сосиски". Ну бредовое что-то. Я ему сказал: "Ты так не делай, потому что закончится плохо"», — поведал Михайлов.

После этого, по словам Михайлова, Шнуров не остановился, за что певец «дал ему по морде».

Ранее Михайлов высказался о покинувших Россию знаменитостях. Исполнитель заявил, что любая звезда должна быть благодарна своей публике. «Сам артист из себя ничего не представляет. Вообще ничего. Ноль. Показатель — на концерт пришли к нему, купили билет, значит, артист есть», — пояснил певец.