Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
11:48, 6 марта 2024Культура

Стас Михайлов вспомнил о драке с Сергеем Шнуровым

Михайлов рассказал, что «дал по морде» Шнурову из-за упоминания Фриске
Стас Михайлов

Стас Михайлов. Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Российский певец Стас Михайлов вспомнил о драке с музыкантом и основателем группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым. Об этом он рассказал в шоу «Вопрос Ребром», доступном на YouTube.

Исполнитель признался, что по началу его коллега придумал нелестную рифму к имени Стас, а потом и вовсе раскритиковал творчество героя программы, а также певицы Жанны Фриске, которая на тот момент уже боролась с онкологией, в своей песне «Любит наш народ».

«И он спел песню "Стас Михайлов, Жанна Фриске, у народа, что-то там, две сосиски". Ну бредовое что-то. Я ему сказал: "Ты так не делай, потому что закончится плохо"», — поведал Михайлов.

После этого, по словам Михайлова, Шнуров не остановился, за что певец «дал ему по морде».

Ранее Михайлов высказался о покинувших Россию знаменитостях. Исполнитель заявил, что любая звезда должна быть благодарна своей публике. «Сам артист из себя ничего не представляет. Вообще ничего. Ноль. Показатель — на концерт пришли к нему, купили билет, значит, артист есть», — пояснил певец.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Астахова
      Обсудить
      Последние новости

      Кремль отреагировал на ордер МУС на арест российских высокопоставленных офицеров

      Осиротевших детей бойца «Вагнера» привезли на кладбище ЧВК и рассказали об отце

      Для миллионов россиян упростили покупку жилья

      В парламенте Армении предсказали катастрофу из-за разрыва отношений с Россией

      Продавцы тюльпанов перед 8 Марта подрались из-за точки около российского рынка

      Жители Харьковской области смогут проголосовать на выборах президента России

      Инвестиции россиян защитят законом

      Раскрыт неожиданный способ продлить жизнь

      Назван осложняющий продвижение войск на запорожском направлении фактор

      В СНБО Украины признали тяжелое положение ВСУ и усталость общества

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше