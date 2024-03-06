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18:05, 6 марта 2024Путешествия

Стюардесса посоветовала пассажирам отказаться от еды на борту по одной причине

CNN Travel: стюардесса посоветовала отказаться от еды на борту ради отдыха

Фото: Jaromir Chalabala / Shutterstock / Fotodom

Опытная британская стюардесса посоветовала пассажирам отказаться от еды на борту во время дальних перелетов по одной причине — это поможет лучше отдохнуть. Своим мнением она поделилась в материале для CNN Travel.

По словам Крис Мейджор, которая работает в авиации уже 24 года, частые перекусы во время полета могут нарушить сон и помешать отдыху. Из-за этого человек будет вымотанным, когда самолет приземлится. Вместо этого она рекомендовала постараться заснуть сразу после посадки на борт.

Мейджор добавила, что можно согласиться на последний прием пищи, который подают незадолго до приземления. Таким образом пассажир сможет быть сытым и выспавшимся одновременно, что придаст ему сил.

Ранее другая стюардесса Броди Капрон поставила точку в споре о качестве воды в самолетах, заявив, что ее вполне безопасно пить. Капрон отметила, что пассажиры часто задают одни и те же вопросы, большая часть которых касается качества воды.

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      Зарина Дзагоева
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