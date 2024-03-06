Трамп встретился с Маском с целью привлечь средства для предвыборной кампании

NYT: Трамп встретился с Маском на фоне поиска средств для предвыборной кампании

Бывший президент США Дональд Трамп встретился с американским миллиардером Илоном Маском на фоне поиска спонсоров для своей предвыборной кампании 2024 года. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

Как отмечает издание, Трамп и его команда активно стараются привлечь дополнительные средства для финансирования кампании по выдвижению на пост американского президента. По словам инсайдера, близкого к Трампу, экс-президент хвалил Маска перед своими союзниками и выражал надежду на скорую личную встречу с ним.

Уточняется, что Трамп, Маск и еще три богатых спонсора-республиканца встретились в воскресенье в Палм-Бич в штате Флорида.

Пока неясно, планирует ли американский инженер профинансировать кампанию Трампа. Тем не менее известно, что владелец Tesla и Space X не поддерживает кандидатуру главного соперника Трампа президента США Джо Байдена. Человек, близкий к Маску, на условиях анонимности заявил, что если он действительно поддержит Трампа, то его взгляды на иммиграцию станут важным мотиватором, поскольку он выступает за усиление контроля на границах США.

Ранее Макс предрек падение США из-за массовой миграции. По его словам, страна падет, если попытается поглотить мир, поскольку американское правительство злоупотребляет законами о предоставлении убежища.