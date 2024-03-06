В бундестаге обсудят утечку беседы немецких офицеров на внеочередном заседании

Комитет бундестага по обороне обсудит утечку беседы бундесвера 11 марта

Комитет бундестага по обороне обсудит произошедшую утечку беседы немецких офицеров ВВС о возможных ударах по Крыму на внеочередном заседании, которое состоится 11 марта. Об этом комитет парламента ФРГ сообщил на своем сайте.

В качестве единственной темы, стоящей на повестке дня предстоящего заседания, заявлен доклад правительства Германии об утечке перехваченного телефонного разговора военных бундесвера.

Председателем на внеочередном заседании назначена глава комитета Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

1 марта главный редактор RT Маргарита Симоньян в соцсети опубликовала расшифровку беседы немецких офицеров о возможных ударах по Крымскому мосту крылатыми ракетами Taurus. 5 марта министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что его ведомство тщательно расследует этот инцидент.