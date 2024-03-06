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17:01, 6 марта 2024Культура

В российском городе отменили концерт проходящего лечение в рехабе Matrang

В Екатеринбурге перенесли концерт проходящего лечение в рехабе Matrang

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Весенний концерт исполнителя Matrang (настоящее имя — Алан Хадзарагов) в Екатеринбурге перенесли. Информация об этом появилась на сайте Tele Club.

Выступление, которое должно было состояться 14 апреля, отменили, поскольку автор хита «Медуза» проходит лечение от наркотической зависимости в реабилитационном центре. О новой дате проведения мероприятия не сообщается.

Ранее сестра Matrang Ната рассказала, что рэперу предстоит провести в рехабе год, чтобы вернуться к стабильному физическому и психологическому состоянию. Родственница артиста сообщила, что он находится в одной из лучших клиник.

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