Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:33, 6 марта 2024Мир

В Европе признали доминирование России в Черном море

Экс-президент Румынии Бэсеску: Россия продолжает доминировать в Черном море

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Россия доминирует в Черном море, а НАТО не может перехватить контроль, поскольку у нее не хватает на это сил. Преимущество России признал экс-президент Румынии Траян Бэсеску в интервью телеканалу Digi24.

«У России есть подводные лодки в Черном море, не ориентируйтесь на силу, которую вы видите на поверхности воды, никто не знает, сколько их, никто не знает, каким военным потенциалом они обладают», — сказал политик.

По его словам, Североатлантический альянс, особенно вместе с Турцией, Грецией, Румынией, Болгарией, пока не имеет достаточно сил в Черном море.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны впервые сообщило об уничтожении управляемой авиабомбы AASM Hammer

      Два мирных жителя в ЛНР погибли после удара ВСУ по центру Кременной

      Россиянка дважды сдала в часть сбежавшего с СВО мобилизованного сына

      Во «ВКонтакте» появилась уникальная функция

      Китайский автоконцерн запустил производство двигателей в России

      Появились кадры уничтожения третьего американского танка Abrams в зоне СВО

      Российский военный получил семь лет колонии за три самоволки

      Наталья Ветлицкая переписала роскошное поместье в Подмосковье на дочь

      В Европе признали доминирование России в Черном море

      В Госдуме связали слова главы Пентагона с грядущим проигрышем Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше