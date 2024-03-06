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17:33, 6 марта 2024Россия

В Госдуме связали слова главы Пентагона с грядущим проигрышем Украины

Депутат Госдумы Шхагошев: Пентагон признал грядущий проигрыш Украины

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Шеф Пентагона Ллойд Остин признал проигрыш Украины, заговорив о нем. Такое мнение выразил член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев, чьи слова приводит РИА Новости.

«Остин — сбитый летчик. Не мог сказать ничего, кроме того, что они вступят в конфликт. Что им еще остается? Они этим подтверждают, что Украина проиграет», — пояснил он.

Парламентарий отметил, что Запад стремится к переговорам, однако теперь придется на них идти, учитывая условия России.

Ранее Ллойд Остин заявил, что НАТО вступит в военный конфликт с Россией, если Украина потерпит поражение в ходе российской спецоперации. «Откровенно говоря, если Украина падет, я действительно считаю, что НАТО вступит в борьбу с Россией», — сказал он.

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      Никита Абрамов
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